Yalova'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbir alınıyor

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, Gökçe Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle bazı tedbirler aldıklarını açıkladı.

Karaalioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, barajda yaklaşık 6 milyon metreküp su kaldığını belirtti.

Hiç yağış olmasa bile ocak ayına kadar yetecek suyun bulunduğunu aktaran Karaalioğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yüzde 25 civarında su yüksekliğimiz var. Bununla ilgili bazı tedbirler aldık. Sulamada kısıntıya gittik. Ayrıca durum böyle devam ederse Ortaburun Göleti'ndeki suyu Çınarcık'a verip buradan Çınarcık'ı biraz kısacağız. Altınova, Taşköprü ve Yalova'nın içindeki kuyuların açılmasıyla ilgili de belediyelere gerekli yazılarımızı yazdık. Onlar da gerekli tedbirleri aldılar. Şu anda orta seviyedeyiz, daha dip seviyeye inmedik. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışlar başlar."