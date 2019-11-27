Son Dakika Haberleri: Yalova'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbir alınıyor
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Yalova'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbir alınıyor

6 saat önce

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, Gökçe Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle bazı tedbirler aldıklarını açıkladı.

Yalova'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbir alınıyor, System.String[]

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, Gökçe Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle bazı tedbirler aldıklarını açıkladı.

Karaalioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, barajda yaklaşık 6 milyon metreküp su kaldığını belirtti.

Hiç yağış olmasa bile ocak ayına kadar yetecek suyun bulunduğunu aktaran Karaalioğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yüzde 25 civarında su yüksekliğimiz var. Bununla ilgili bazı tedbirler aldık. Sulamada kısıntıya gittik. Ayrıca durum böyle devam ederse Ortaburun Göleti'ndeki suyu Çınarcık'a verip buradan Çınarcık'ı biraz kısacağız. Altınova, Taşköprü ve Yalova'nın içindeki kuyuların açılmasıyla ilgili de belediyelere gerekli yazılarımızı yazdık. Onlar da gerekli tedbirleri aldılar. Şu anda orta seviyedeyiz, daha dip seviyeye inmedik. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışlar başlar."

Nusret Gökçe, Körfez, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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