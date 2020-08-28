Yalova'da 'süper meyve' aronya için coğrafi işaret başvurusu - Son Dakika

YALOVA'da 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya meyvesinin hasadı gerçekleştirildi. Geçen yıl coğrafi işaret için başvuru yapılırken, değerlendirme işlemlerinin eylül ayı başında tamamlanarak, karara bağlanması bekleniyor.

Yalova'da son yıllarda üretimine başlanan 'süper meyve' olarak isimlendirilen aronya meyvesinin, her geçen gün il genelinde üretim potansiyeli artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) destekli proje kapsamında, ülkenin farklı üretim lokasyonlarında yetiştirilen aronya meyvelerinde laboratuvar analizleri yapıldı. Analizler sonucunda elde edilen bulgularda, aronya meyvesinin verim ve meyve iriliği bakımından Yalova'nın ekolojik koşullarında farklılaştığı, diğer üretim lokasyonlarından farklı olarak, ilde yetiştirilen meyvenin, 100 adet ağırlığının 90 gramın altına (ortalama olarak 90-140 g.) düşmediği belirtildi.