"Süper meyve" aronya için hasat etkinliği yapıldı - Son Dakika

"Süper meyve" aronya için hasat etkinliği yapıldı

07.10.2020 16:33

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde, ana vatanı Kuzey Amerika olan ve "süper meyve" diye adlandırılan aronyanın hasadına törenle başlandı.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde, ana vatanı Kuzey Amerika olan ve "süper meyve" diye adlandırılan aronyanın hasadına törenle başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Kalyoncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, aronyanın değerli bir bitki olduğunu söyledi.

Bunun, çiftçilerin alternatif olarak ürünlerine ekleyebileceği bir bitki olduğunu belirten Kalyoncu, "Diğer özellikleri çalışıldığı zaman daha da karlı bir konuma gelecektir. İlgili arkadaşlardan isteğim, bu yabancı isimli meyvemize bir Türkçe isim bulurlarsa tanıtımı ve yaygınlaştırılması daha kolay olacağını düşünüyorum. Geniş coğrafi alanda üretilmesi söz konusu bu bitkinin reklam ve tanıtımına biz Genel Müdürlük olarak elimizden gelen desteği veririz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da Bakanlık ve İl Özel İdaresi destekli projelerle 48 çiftçiye toplam 99 dekar alanda aronya üretimi yaptırdıklarını belirtti.

Sonbaharda yapılacak dikimlerle bu alanın 140 dekara ulaşacağı bilgisini veren Parıldar, şöyle devam etti:

"Bizler çiftçi şartlarında ağustos ayıyla beraber bir hasat şenliği yapmıştık. 2020 yılı itibarıyla da yaklaşık 2 tonluk bir üretim gerçekleştirmiştik. İnşallah 2021 yılında bu üretimimiz katbekat artacak. Bunu üretimle bırakmadık ve organik aronya ile taçlandıralım istedik. 2019 yılı ağustos ayında 17 çiftçimizle organik aronya üretimine başladık. Üçüncü yılın sonunda da inşallah organik aronya olarak çalışmayı taçlandıracağız. Hedefimiz Yalova'daki üretimin tamamını organik yapmak. Ayrıca 'Yalova aronyası' adıyla coğrafi işaret başvurusu da yaptık. İnşallah bir sonraki hasat şenliğinde coğrafi işaret almış Yalova aronyasından bahsedeceğiz."

Enstitü Müdürü Dr. Yılmaz Boz ise aronya üzerine çalışmalarının 2012'de başladığını hatırlattı.

Yurt genelinde Tokat, Malatya, Edirne ve Yalova'da adaptasyon çalışmalarının sürdüğüne değinen Boz, "Aronya meyve türü, kapsadığı içerik bakımından önemini yükseltmekte ve tanınırlığı sürekli artmaktadır. Yapılması gereken doğru bilgileri araştırmak ve kullanıcılara aktarmaktır. Bizim emeğimiz, çabamız bu yöndedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, meyve sepetlerini alarak bahçedeki hasada katıldı.

Program, davetlilere aronya parçacıklı yoğurt, "İksir77" adlı aronya suyu ve çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla tamamlandı.

Süper meyve aronya için hasat etkinliği yapıldı
Süper meyve aronya için hasat etkinliği yapıldı
Süper meyve aronya için hasat etkinliği yapıldı
Süper meyve aronya için hasat etkinliği yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Yalova, Bahçe, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Süper meyve' aronya için hasat etkinliği yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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