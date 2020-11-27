Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor - Son Dakika

Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor

27.11.2020 13:17

Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor Yalova'da kividen sonra katma değeri yüksek bir ürün olan aronya bahçeleri yaygınlaşmaya başladı.

Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor

YALOVA - Yalova'da kividen sonra katma değeri yüksek bir ürün olan aronya bahçeleri yaygınlaşmaya başladı.

2012 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından adaptasyon çalışmaları başlayan ve 2016'da 2 türünün tescili alınan aronya, üretimi her geçen gün artıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirilen ürün süper meyve olarak alınıyor. Bir çok hastalığa faydası olduğu bildirilen aronya çalışmaları hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, şunları kaydetti:

"2012-2016 yılları arasında yapılan çalışmalar neticesinde iki çeşidin adaptasyonu ve tescili yapıldı. 2016 yılının sonundan itibaren de biz de yaygınlaşma çalışmalarına başladık. Bu kapsamda her yıl yeni bahçeler yaptık. Bu tahsis ettiğimiz bahçelerden bir bölümü de Güneyköy'de yer alıyor. Şu an itibariyle 61 üreticimizle biz aronya üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu seneki projemizle birlikte de 130 dekara ulaştı. Aronya Türkiye'de yeni olmakla birlikte özellikle pandemi dönemiyle beraber, Kovid-19 salgın süreciyle beraber de çok hızlı şekilde tanınır bir hale geldi. Antioksidan özelliği yüksek bir ürün. 100 gram çilekte 30 miligram antioksidan varken bu 100 gram aronyaya geldiğimiz zaman 800 miligramları geçiyor. 30 katı bir antioksidan özelliği var. Antioksidan korucu özelliği var. Direnci arttırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor."

"Yalova'da da aronya üretim havzası oluşturmaya çalışıyoruz"

Parıldar, 2020 yılında 60 dekar yeni aronya bahçeleri kurulduğunu ifade etti. Parıldar, önümüzdeki yıl da 100 dekar daha aronya bahçesi oluşturmak istediklerini kaydederek, "Yalova'da da aronya üretim havzası oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Yalova aronyası diye coğrafi işaret çalışmamız var. Onun da sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah başarılı çalışmalarımız devam edecek. Fiyatı ve arz talep dengesi yeni yeni oluşan bir ürün. Bu seneki fiyat dalgalanması bizi yanıltmasın. Bu yıl yeterince ürün arz edilemedi. Meyve bahçeleri tam verime yatmadığı için. Birim alandan elde edilecek gelir anlamında baktığımız zaman Yalova'da 24 ayar kivimiz var, onun yanında da 22 ayar aronyamız olacak. Yani kiviyi aratmayacak bir gelirimiz olacak" diye konuştu.

Güneyköy Muhtarı Hacı Murat Erhan ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Güneyköy'deki köy tüzel kişiliğine ait 6 dönümlük arazide aronya dikimi yaptıklarını anlattı. Erhan, çok sayıda köylünün de aronya dikimine başladığını ifade etti.

Erhan, köylerinin aronya ile öne çıkarmak istediklerini söyledi.

Köyde aronya yetiştiren üreticilerden Hakim Menteş, 4 fidanla başladığını ifade etti. Daha sonra fidan sayısını arttırdığını dile getirerek, "200'e yakın fidanımız var. Bu sene 200 kiloyu geçti verimimiz. Geçen yıl kilosu 60-80 liradan satıldı" diye konuştu.

Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor
Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor
Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor
Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor
Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor
Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor
Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Antioksidan, Yalova, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada         
12:38
Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı         
11:59
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti         
10:49
Taksim'de taciz ettiği kadın, Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi         
10:43
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 13:59:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei