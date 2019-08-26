Son Dakika Haberleri: Yalova'da şüpheli ölüm, haberi alanlar şoke oldu
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Yalova'da şüpheli ölüm, haberi alanlar şoke oldu

1 saat önce

Yalova'da şüpheli ölüm, haberi alanlar şoke olduYALOVA - Yalova'da 2 gündür eve gitmediği öğrenilen genç bir iş hanının bodrumunda ölü olarak bulundu.

Yalova'da şüpheli ölüm, haberi alanlar şoke oldu

YALOVA - Yalova'da 2 gündür eve gitmediği öğrenilen genç bir iş hanının bodrumunda ölü olarak bulundu. Polis, gencin elektrik akımına kapılarak öldüğünden şüpheleniyor.

Yalova'nın Rüstempaşa Mahallesi'ne bağlı Huzur Sokak üzerinde yer alan Arı İş hanının bodrum katına giren vatandaşlar yerde yatan genç bir erkek ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsın 2 günden beri kayıp olan Ümit Kaya adlı genç olduğu tespit edildi. Olayı duyarak iş hanına gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis gencin elektrik akımına kapılarak öldüğü üzerinde duruyor. Ümit Kaya'nın kesin ölüm sebebi otopsi sonrasında netleşecek.

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:03 Kaynak: İHA
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