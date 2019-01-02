Yalova'da Sürücüler İçin 'Kedi Çıkabilir' Uyarısı
1 saat önce
YALOVA Belediyesi tarafından, şehrin belirli noktalarına sürücüler için 'kedi çıkabilir' tabelaları konuldu.
YALOVA Belediyesi tarafından, şehrin belirli noktalarına sürücüler için 'kedi çıkabilir' tabelaları konuldu. Yalova
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kentin ana arterlerine 'kedi çıkabilir' uyarı levhası yerleştirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlara asılan uyarı levhalarıyla araç sürücüleri yola çıkabilecek sokak hayvanlarına karşı uyarıldı.
Konuyla ilgili olarak Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kentimizin farklı noktalarına, sürücüleri sokak hayvanlarına karşı uyarmak amacıyla tabelalar astık. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla araç sürücülerinin sokakta yaşayan hayvanlara daha fazla dikkat etmesini amaçlıyoruz. Bu şekilde sürücülerimize kentimizde yoğun olarak trafik akışının yaşandığı caddelerde yola kedi ve köpeklerin çıkabileceğini hatırlatmak istedik" denildi.
- Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:17 Kaynak: DHA
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