Yalova'da makas atan otomobil kaza yaptı - Son Dakika
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Yalova'da makas atan otomobil kaza yaptı

31.07.2022 14:25
Yalova'da makas atan otomobil kaza yaptı

Yalova'da sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği otomobil önce park halindeki bir araca çarptı, sonrasında da kaldırıma çıktı.

Yalova'da sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği otomobil önce park halindeki bir araca çarptı, sonrasında da kaldırıma çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 16 ATF 101 plakalı Tofaş marka Doğan model otomobil Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde makaslar atarak ilerledi. İçinde gençlerin bulunduğu otomobilin tehlikeli yolculuğu kazayla sonuçlandı. Park halindeki 77 ABY 487 otomobile çarpan araç sonrasında ise kaldırıma çıktı. Gençlerin kullandığı otomobil ve park halindeki araçta maddi hasar oluştu.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Tragger, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da makas atan otomobil kaza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da makas atan otomobil kaza yaptı - Son Dakika
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