Alınan bilgiye göre, 16 ATF 101 plakalı Tofaş marka Doğan model otomobil Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde makaslar atarak ilerledi. İçinde gençlerin bulunduğu otomobilin tehlikeli yolculuğu kazayla sonuçlandı. Park halindeki 77 ABY 487 otomobile çarpan araç sonrasında ise kaldırıma çıktı. Gençlerin kullandığı otomobil ve park halindeki araçta maddi hasar oluştu.

Yalova 'da sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği otomobil önce park halindeki bir araca çarptı, sonrasında da kaldırıma çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Tragger, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da makas atan otomobil kaza yaptı - Son Dakika

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