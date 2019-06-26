Yalova'da susturuculu silahla saldırı

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ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz

Solunum şikayetiyle doktora gitti! Karnından çıkan, doktorları bile hayrete düşürdü

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu