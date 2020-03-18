Yalova'da tabancayla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika

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Yalova'da tabancayla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
7 saat önce
Yalova'da tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:10 Kaynak: AA
Yalova'da tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta Erdal Dönmez (53) ile henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Dönmez, şüpheliler tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu sırtından yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Dönmez, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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