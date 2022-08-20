Sosyal medyada "borsada yüksek kazanç" vaadiyle 21 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı - Son Dakika
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Sosyal medyada "borsada yüksek kazanç" vaadiyle 21 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

20.08.2022 13:42
Sosyal medyada "borsada yüksek kazanç" vaadiyle 21 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Yalova'da, takip ettiği bir sosyal medya hesabının ele geçirildiğini fark etmeden "borsada yüksek kazanç" vaadine inanan kadın, dolandırıcıların hesabına 21 bin lira gönderdi.

Yalova'da, takip ettiği bir sosyal medya hesabının ele geçirildiğini fark etmeden "borsada yüksek kazanç" vaadine inanan kadın, dolandırıcıların hesabına 21 bin lira gönderdi.

Kentte yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen kadın, uzun süredir takip ettiği hesabın başkaları tarafından ele geçirildiğini anlamadığı için gördüğü "Borsa yatırımıyla 1 saate bol kazanç" hikaye paylaşımları üzerine bilmeden dolandırıcılarla irtibata geçti.

Dolandırıcıların, hikaye ve paylaşımlardaki benzer şekilde büyük kazançlar elde eden kişilere ait banka dekontları ile mesajlarını görünce bu kişilere inanan mağdur, istenilen 3 bin lirayı verilen banka hesabına yatırdı.

Kendini Uğur A. olarak tanıtan sözde borsa uzmanıyla mesajlaşmaya devam eden kadından, kazandığını düşündüğü 120 bin 200 lira için 18 bin lira daha istendi.

Başta ödeme yapmak istemeyen kadın, aksi takdirde şirketin ödeyeceği KDV için dosyasının avukata gönderileceği söylenince tedirgin olup bu kişilerin hesabına 18 bin lira aktardı.

Hesabına söz verilen paranın yatırılmaması ve zanlıların kendisiyle iletişimi kesmesi üzerine dolandırıldığını fark eden mağdur, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

Aynı yöntemle 5 kişiyi daha dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

Yalova, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada 'borsada yüksek kazanç' vaadiyle 21 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı - Son Dakika

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