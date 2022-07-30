Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolunda meydana gelen kazada, Hasan Çakır yönetimindeki 77 T 0028 plakalı taksi, önünde seyreden Serkan Özdoğan yönetimindeki 34 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Hasan Çakır, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Taksi kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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