Samsun'da denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika

Samsun'da denetimler aralıksız sürüyor

SAMSUN - Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçen "tam kapanma" süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Samsun'da kapanmanın ikinci gününde sokaklar sakindi. 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek "tam kapanma" döneminde polis ekipleri, kent merkezi içinde ve şehir giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturdu. Uygulama noktalarında denetimler yapan polis, kısıtlamada sokağa çıkan vatandaşların evraklarını inceliyor. Ekipler, kurallara uymayan kişiler hakkında da para cezası uyguluyor.

Kapanma sebebiyle normal günlerde insanlarla kaynayan caddeler ve sokaklar tam kapanmada sessizliğe büründü.