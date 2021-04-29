Yalova'da tam kapanma denetimleri başladı - Son Dakika

Yalova'da tam kapanma denetimleri başladı
29.04.2021 20:43
Yalova şehir merkezinde bugünden itibaren 17 gün sürecek tam kapanmada dönemi kapsamında saat 19.00 itibariyle polis denetimleri başladı.
Yalova şehir merkezinde bugünden itibaren 17 gün sürecek tam kapanmada dönemi kapsamında saat 19.00 itibariyle polis denetimleri başladı.
Tam kapanma dönemine girilmesi nedeniyle Yalova'da kurulan uygulama noktalarında vatandaş denetime tabi tutulmaya başlandı. Kent merkezinde kurulan uygulama noktasında araçlar denetlendi. Polis belgesi olmadan kişilere 3 bin 150 lira para cezası yazdı.
17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05: 00'e kadar sürecek tam kapanma süreci kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - YALOVA
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