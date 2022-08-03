Kaza, Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yolu projesi için kullanılan iş makinesi arızalandı. Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinden iş makinesinin tamiri için Nuh Bakır çağrıldı. Bakır, tamir ettiği iş makinesine binerek test etmek istedi. Bu sırada iş makinesinin freni boşalarak uçuruma yuvarlandı, Bakır ise kazada ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İş makinesiyle uçuruma yuvarlandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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