Son Dakika Haberleri: Yalova'da tanker devrildi: 1 yaralı

Yalova'da tanker devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Yalova'da tutkal yüklü tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yalova'da tanker devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Yalova'da tutkal yüklü tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Yalova- Bursa kara yolunda Bursa istikametinde seyreden Tunahan Çetin idaresindeki 16 HCB 64 plakalı tutkal yüklü tanker, Tonami Meydanı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, araçta sıkışarak yaralanan ve 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü Çetin, Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafik tek yönlü sağlanıyor, tankeri kaldırma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:16 Kaynak: AA
Tonami Meydanı, Bursa, Yalova, Güncel
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