YALOVA'da, alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, Antik Mısır dönemine ait olduğu öne sürülen tableti satmaya çalışan S.U.'yu suçüstü yakaladı. Tableti ele geçiren jandarma, S.U.'yu gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.U.'nun elinde tarihi eser bulunduğunu ve satacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma müşteri gibi davranıp, S.U. ile iletişime geçti. Jandarma S.U. ile Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot iskelesinde buluştu.Buluşmanın ardından S.U. Antik Mısır dönemine ait olduğunu öne sürdüğü tableti jandarmaya satmaya çalışırken, suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan üst aramasında, 27x13.5 santimetre boyutunda tablet ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.