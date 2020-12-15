Son dakika haber | Yalova'da tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliye suçüstü - Son Dakika

Son dakika haber | Yalova'da tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliye suçüstü

15.12.2020 16:49
Son dakika haber | Yalova'da tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliye suçüstü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: YALOVA'da, alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, Antik Mısır dönemine ait olduğu öne sürülen tableti satmaya çalışan S.U.'yu suçüstü yakaladı.

YALOVA'da, alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, Antik Mısır dönemine ait olduğu öne sürülen tableti satmaya çalışan S.U.'yu suçüstü yakaladı. Tableti ele geçiren jandarma, S.U.'yu gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.U.'nun elinde tarihi eser bulunduğunu ve satacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma müşteri gibi davranıp, S.U. ile iletişime geçti. Jandarma S.U. ile Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot iskelesinde buluştu.Buluşmanın ardından S.U. Antik Mısır dönemine ait olduğunu öne sürdüğü tableti jandarmaya satmaya çalışırken, suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan üst aramasında, 27x13.5 santimetre boyutunda tablet ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.


Son dakika haber | Yalova'da tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliye suçüstü
Son dakika haber | Yalova'da tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliye suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Tablet, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yalova'da tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliye suçüstü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti         
17:35
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı         
16:39
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı         
16:00
Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı         
15:40
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum         
15:01
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor         
12:49
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı         
11:19
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 17:45:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Yalova'da tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliye suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei