Son Dakika Haberleri: Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

19 dakika önce

Yalova'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına aldı.

Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Yalova'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ilinde bulunan dört sahsın ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Altınova ilçesinde yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 adet serpme takı, 17 adet biblo, 10 adet kandil olmak üzere toplam 60 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı ise gözaltına alındı.

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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