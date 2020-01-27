Yalova'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Yalova'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Yalova'da, ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:24 Kaynak: AA
Yalova'da, ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat neticesinde İstanbul'daki 2 kişinin tarihi eser satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Alıcı gibi davranan ekipler, şüphelilerle iletişim kurdu. Bunun üzerine Yalova'ya gelen A.G. ve R.H, jandarma personeli ile tarihi eser satışı pazarlığı sırasında gözaltına alındı.
Şüphelilerin satmaya çalıştığı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli, İl Kültür Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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