Son Dakika Haberleri: Yalova'da Tarihi Eser Operasyonu

Yalova'da Tarihi Eser Operasyonu

2 saat önce

Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçesindeki operasyonda, 213 sikke, haç, el havanı ve döveceği, melek figürlü obje, hayvan figürlü 4 obje, 11 tarihi obje, heykelcik, iki yüzük, ok ucu, kolye ucunun aralarında bulunduğu 262 parça eserin yanı sıra el yapımı tabanca ve 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:14 Kaynak: AA

Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar

Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:28:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]