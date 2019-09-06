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Yalova'da tarihî eser operasyonu

38 dakika önce

Yalova'da jandarma ekipleri, ellerindeki Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yalova'da tarihî eser operasyonu, System.String[]

Yalova'da jandarma ekipleri, ellerindeki Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.


Roma dönemine ait tarihi kalıntıları satmak isteyen kişiler olduğu istihbaratı üzerine harekete geçen Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, eşkalleri ve kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik Altınova ilçesine operasyon yaptı. Şahısların evlerinde yapılan aramada tamamı Roma dönemine ait 33 adet serpme takı, 17 adet mini heykel ve biblo, 10 adet kandil olmak üzere toplamda 60 adet tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı. - YALOVA

Jandarma, Yalova, Roma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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