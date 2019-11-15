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Yalova'da tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Yalova'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 105 adet tarihi sikke ele geçirildi.

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Yalova'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 105 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bulunan iki kişinin, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit eden ekipler, şüphelilere yönelik Altınova ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 105 adet tarihi eser niteliğindeki sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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