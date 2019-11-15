Yalova'da tarihi eser operasyonu

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 105 adet sikke ele geçirdi.
Yalova'da ellerindeki Osmanlı dönemine ait sikkeleri satacak kişi aradıkları istihbaratını alan Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şahısları takibe aldı. Gerekli çalışmaların tamamlanması sonrasında düğmeye basılarak Yalova'nın Altınova ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait 105 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
(İHA)