Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü

07.04.2022 16:13
Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan genç, ziyaretine gelen arkadaşı tarafından öldürüldü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan genç, ziyaretine gelen arkadaşı tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında tadilat yapan İ.K'yi (21), kısa süre önce tanıştığı U.E.T. (23) ziyaret etti.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.E.T, eline aldığı bir cam parçasıyla İ.K'yi boğazından ağır yaraladı.

Olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan İ.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan U.E.T'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheliyi İsmet İnönü Caddesi'nde gözaltına aldı.

Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü

YORUMLAR
500
Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü Tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü Yalova'da demir parmaklığa sıkışan kirpi kurtarıldı Yalova'da demir parmaklığa sıkışan kirpi kurtarıldı

Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:24:04. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement