Yalova'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

05.03.2022 23:03
Yalova'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yalova'da tek katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yalova'da tek katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağlarbaşı Mahallesi Bay Çıkmazı'nda bulunan tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler sonrasında soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu. Polisin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA

Yalova'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Yalova'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Yalova'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Yalova'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

YORUMLAR
500
Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi Yangında yorganlar tutuştu alevler gökyüzüne yükseldi Başkentteki bir otelde çıkan yangın, paniğe neden oldu Başkentteki bir otelde çıkan yangın, paniğe neden oldu

Yalova, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:34 Ateşkes sona erdi! Rusya yeniden Ukrayna'ya saldırıyor
22:25 Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
21:53 Yenilgiden sonra Marcao: Tepki göstermeliyiz
21:42 Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde savaş var! Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
21:35 Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya
21:26 Galatasaray Konyaspor'a 2-0 yenildi!
20:28 Ukrayna Gizli Servisi Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenteri öldürdüğü iddiası!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 23:16:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement