Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte - Son Dakika

Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte

27.12.2020 10:27
Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte, System.String[]

YALOVA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, sığır ve koyun cinsi hayvanların yanı sıra, tek tırnaklı hayvanların da takibinin gerçekleştirilebilmesi ve hastalıklarının kayıt altında tutulabilmesi amacıyla mikroçip uygulaması gerçekleştiriliyor.

YALOVA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, sığır ve koyun cinsi hayvanların yanı sıra, tek tırnaklı hayvanların da takibinin gerçekleştirilebilmesi ve hastalıklarının kayıt altında tutulabilmesi amacıyla mikroçip uygulaması gerçekleştiriliyor. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, amaçlarının sağlıklı hayvanlar elde etmek olduğunu söyledi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayanılarak hazırlanan tek tırnaklı hayvanların tanımlanması ve izlenmesine dair yönetmelik 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girerken, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, kayıt altına alınıyor. Bu işlem ile birlikte, hayvanın doğumundan itibaren 12 ay içerisinde veya işletmeyi terk etmeden önce boynunun ortasına uygulanan transponder (mikroçip) ile hayvanın hareketleri ve hastalıkları takip ediliyor.

Yönetmelik ile birlikte; tek tırnaklıların (at, eşek, katır) kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesini ve bu işletmelerde bulunan hayvanların tanımlanması gerçekleştiriliyor. Yönetmeliğe göre kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmiyor.Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar için Bakanlık tarafından kimliklendirme şartı aranmıyor. Ancak bu kurumlar ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmak maksadıyla talep etmeleri durumunda bulundukları yere en yakın kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşa başvurarak, tek tırnaklı hayvanlara kimlik belgesi temin edebiliyor.HEDEFİMİZ SAĞLIKLI HAYVANLAR ELDE ETMEKKentteki çalışmalara ilişkin bilgi veren Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, kimlik ile mikroçipleri eşleştirerek bir hayvanın bir işletmeden başka bir işletmeye nakli esnasında takibini yapabildiklerini belirtti. Parıldar, "Buradaki amacımız öncelikle hem hayvanlarımızın sağlık taramasını yapmak, hem hayvanlarımızı ve işletmelerimizi kayıt altına alarak bundan sonraki süreçte de hayvanımızın yaşam döngüsü boyunca da bu mikroçip vasıtasıyla ve bilgilerini girmiş olduğumuz hayvan kayıt sistemi, hayvan bilgi sistemindeki veriler vasıtasıyla da sürekli takibini yapmak. Öncelikle hedefimiz, sağlıklı hayvanlar elde etmek. Bu anlamda da sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin her platformda dile getirdiği gibi teknolojiyi de maksimum seviyede tarımda kullanmayı amaçlıyoruz. Bu uygulamanın en güzel örneklerinden birisi de tek tırnaklı hayvanlarımıza takmış olduğumuz bu mikroçipler ve bu hayvanlarımızın tanımlanması diyebiliriz" diye konuştu.

Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte
Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte
Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte
Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte
Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte
Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte
Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte

Veteriner, Yalova, Bitki, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıkan 6 gencin bahanesi pes dedirtti: Canımız sıkıldı, çıktık Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak
Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı         
10:09
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanet uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanet uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı         
08:28
Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı         
04:31
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 10:37:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei