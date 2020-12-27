Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte - Son Dakika

YALOVA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, sığır ve koyun cinsi hayvanların yanı sıra, tek tırnaklı hayvanların da takibinin gerçekleştirilebilmesi ve hastalıklarının kayıt altında tutulabilmesi amacıyla mikroçip uygulaması gerçekleştiriliyor. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, amaçlarının sağlıklı hayvanlar elde etmek olduğunu söyledi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayanılarak hazırlanan tek tırnaklı hayvanların tanımlanması ve izlenmesine dair yönetmelik 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girerken, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, kayıt altına alınıyor. Bu işlem ile birlikte, hayvanın doğumundan itibaren 12 ay içerisinde veya işletmeyi terk etmeden önce boynunun ortasına uygulanan transponder (mikroçip) ile hayvanın hareketleri ve hastalıkları takip ediliyor.