Yalova'da tek tırnaklı hayvanlar mikroçiple takip edilecek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların Yalova'da da yılbaşından itibaren boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayda geçirileceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakanlığın tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için başlattığı uygulamanın Yalova'da da başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirleneceği ve bu işletmelerde bulunan hayvanların uygulamaya tanımlanacağına değinilen açıklamada, yarış atlarına mikroçip uygulanırken, 31 Aralık'tan itibaren tüm tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilerek tek tırnaklı kimlik belgesi düzenleneceği ifade edildi.

Ayrıca ülkeye ithal edilen hayvanlara da bu kapsamda kimlik verileceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tek tırnaklıların boynunun ortasına uygulanan mikroçiple hayvan hareketleri izlenecek. Tek tırnaklılar, hayvanın doğumundan itibaren en geç 12 ay içinde kimliklendirilecek. Hayvan, sütten kesilmemiş ve 12 aydan önce doğduğu işletmeyi terk edecekse, işletmeyi terk etmesinden önce kayıt altına alınacak. Bu amaçla bakanlıkça 'Hayvan Bilgi Sistemi' içerisinde tek tırnaklı kayıt sistemi modülü kurulurken, söz konusu hayvanlar bu sistemde kayıt altına alınacak. Bugüne kadar herhangi bir nedenle tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvanlar, 12 aylık tanımlama süresine bakılmadan 31 Aralık'tan itibaren 12 ay içerisinde kayda alınacak. Düzenlenecek tek tırnaklı kimlik belgesinde, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunacak. Kimliğe, hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri de kaydedilecek."

-Kimliklendirilmeyen tek tırnaklı hayvanlar satış yerlerine giremeyecek

Açıklamada, ayrıca kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda hayvan sahibine idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kimliklendirilmemiş tek tırnaklıların nakil sırasında yakalanması halinde hayvan sahibine ya da bakıcısına da idari para cezası kesilecek. Bu hayvanların da kimliklendirilmelerinin ardından gideceği yere sevkine izin verilecek. Doğal ortamda yaşayan yabani veya yarı yabani tek tırnaklılar, evcil kullanıma getirilmesi halinde kimliklendirilecek. Tek tırnaklının ölümü halinde, hileli kullanılmasının önüne geçilmesi için mikroçip çıkarılarak veya boyunda imha edilecek. Kimlik belgesi de mühürlenerek ya da delinerek 'geçersiz' hale getirilecek."

-"Öncelikle hedefimiz, sağlıklı hayvanlar elde etmek"

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar için kimliklendirme şartı aranmayacağı hatırlatılan açıklamada, İl Müdürü Suat Parıldar'ın görüşlerine de yer verildi.

Parıldar, amaçlarının sağlıklı hayvanlar elde etmek olduğunu belirterek, tek tırnaklılar için ayrıca kimlik belgesi de düzenleneceğini ifade etti.

At, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların yılbaşından itibaren boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edileceğine vurgu yapan Parıldar, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız öncelikle hem hayvanlarımızın sağlık taramasını yapmak, hem hayvanlarımızı ve işletmelerimizi kayıt altına alarak bundan sonraki süreçte de hayvanımızın yaşam döngüsü boyunca da bu mikroçip vasıtasıyla ve bilgilerini girmiş olduğumuz hayvan kayıt sistemi, hayvan bilgi sistemindeki veriler vasıtasıyla da sürekli takibini yapmak. Öncelikle hedefimiz, sağlıklı hayvanlar elde etmek. Bu anlamda da sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin her platformda dile getirdiği gibi teknolojiyi de maksimum seviyede tarımda kullanmayı amaçlıyoruz. Bu uygulamanın en güzel örneklerinden birisi de tek tırnaklı hayvanlarımıza takmış olduğumuz bu mikroçipler ve bu hayvanlarımızın tanımlanması diyebiliriz."