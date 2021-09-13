Yalova'da teknesi batan yaşlı adamı sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Y.Z.K. (75), dün akşam 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle Marmara Denizi 'ne açıldı.

Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar

35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı