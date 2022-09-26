Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan İ.S'yi (70) telefonla görüşerek dolandırmaya çalışan 2 şüphelinin olduğu bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Jandarma, Elmalık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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