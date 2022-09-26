Yalova'da dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

26.09.2022 20:20
Yalova'da dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'da telefonla dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Yalova'da telefonla dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan İ.S'yi (70) telefonla görüşerek dolandırmaya çalışan 2 şüphelinin olduğu bilgisine ulaştı.

JASAT ekibi, İ.S'nin telefonuna gelen şifreyi dolandırıcıların istediği anda olaya müdahale ederek, dolandırılmasını engelledi.

Öte yandan alınan bilgiye göre JASAT ekibi, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Elmalık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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