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Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi

15.01.2022 18:53
Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi

Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi defnedildi.

Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi defnedildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Aysel Şendirekler'in cenaze namazı Veysel Karani Camisi'nde eda edildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına küçük çocuğun anne ve babası katılamadı.

Cenazeye AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve küçük kızın akrabaları katıldı. Namazın ardından küçük kızın evinin önünde helallik alınmasından sonra cenaze Yalova Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

"Olayın takipçisi olacağız"

Cenaze töreninin ardından gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan amca Emir Şendirekler, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Tutuklanan temizlik aracı sürücüsü A.T.G'nin kazadan sonra olay yerinden kaçtığını dile getiren Şendirekler, şöyle konuştu:

"Burada bir ihmalkarlık var, muhakkak cezasını bulması lazım. Bizim canımız gitti, kazadır bu olabilir. Bu sürücü çarpma anından sonra gitmeye devam ediyor. Çamurluğu bile sürtse zaten, ufak, onun canını almaya yeter, 9 yaşında bir kız. Kaçması, ilgilenmemesi... Kazayı yaptın, frene bas dur! 'Mahalle pislikmiş onu döverlermiş', öyle bir şey yok. Senin yiyeceğin iki tokat benim yeğenimden değerli değil. Ben bu işin arkasını takip edeceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım."

Öte yandan kamyon sürücüsü A.T.G'nin de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Okula gitmek için dün yola çıkan Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu öğrencisi Aysel Koçan'a, Çağdaş Sokak'tan geçtiği sırada belediyeye ait temizlik kamyonu çarpmıştı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi
Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi

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Meliha Akyol, Milletvekili, Cenaze, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da temizlik kamyonunun çarptığı kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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