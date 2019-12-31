Yalova'da temizlik personelleri sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da temizlik personelleri sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Yalova'da temizlik personelleri sokak hayvanlarını besliyor

6 saat önce

Yalova Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan proje kapsamında görev alanındaki sokakları dolaşan temizlik personelleri, bir taraftan temizlik yapıp bir taraftan da aç olan sokak hayvanlarına mama veriyor.

Yalova'da temizlik personelleri sokak hayvanlarını besliyor, System.String[]

Yalova Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan proje kapsamında görev alanındaki sokakları dolaşan temizlik personelleri, bir taraftan temizlik yapıp bir taraftan da aç olan sokak hayvanlarına mama veriyor.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından sokak hayvanlarına yönelik mama projesi hayata geçirildiği bildirildi.

Proje kapsamında sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüten ekipler, kendilerine verilen mamaları gördükleri sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vefa Salman, havaların soğuması ve ağır kış koşullarının yoğunlaştığı hatırlattı.

Bu sıkıntılı günlerde sokakta bulunan canlılara dün olduğu gibi bugünde sahip çıktıklarını belirten Salman, "Kısa bir süre önce her iki müdürlüğümüzün ortaklaşa gerçekleştirdiği bu projeyle ülkemizde bir ilke imza atmış olduk. Proje sayesinde sokakta bulunan canlarımız temizlik personellerimiz tarafından besleniyor." diye konuştu.

Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Veterinere saldıran Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:42 Siirt'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika
15:42 TürkAkım sahasını inceleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin Açıklaması - Son Dakika
15:42 Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler - Son Dakika
15:42 Büyük çekilişe saatler kala bilet kuyrukları uzadı - Son Dakika
15:42 Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
14:55 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika
14:02 Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 15:46:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da temizlik personelleri sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]