Yalova'da tır devrildi: 1 yaralı

Yalova
'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Necati Kuyucuoğlu (50) yönetimindeki 34 GA 7682 plakalı tır, Yalova- Bursa
kara yolunun Esadiye köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis
, AFAD
, Yalova Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, bölge trafik ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.
Kazada yaralanan sürücü Kuyucuoğlu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.