Yalova'da tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yalova'da tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Yalova-Bursa kara yolunda tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralı kurtarıldı.

Yalova- Bursa kara yolunda tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralı kurtarıldı. Yalova'dan Orhangazi ilçesi yönüne ilerleyen Fatih Y. (37) yönetimindeki 16 RAB 68 plakalı otomobil, Güneyköy yakınlarında mazot dökülen yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil aynı yönde giden Hasan T. (22) yönetimindeki 80 HD 612 plakalı tırın altına girdi.

Kaza ihbarıyla olay yerine çağrılan 77 AAS 774 plakalı ambulans da kaygan yolda kontrolden çıkarak kaza yapan araçlara çarptı. Bu sırada aynı yönde hareket halindeki 34 BNU 085 plakalı bir otomobil de yolda kayarak kaza yapan araçlara çarparak durabildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan tırın altındaki otomobilin sürücüsü Fatih Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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