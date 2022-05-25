Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı

25.05.2022 21:22
Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı

İstanbul-İzmir otobanında kamyonetin tırla çarpıştığı kazada, araçta sıkışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İstanbul- İzmir otobanında kamyonetin tırla çarpıştığı kazada, araçta sıkışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Kılıç gişesi mevkiinde meydana gelen kazada, Turgay H. yönetimindeki 34 YM 1322 plakalı tır ile İsmail Ş. idaresindeki 16 ZZ 542 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu takla atan kamyonette sıkışan İsmail Ş., Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA

Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı
Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı
Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı
Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı

YORUMLAR
500
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu Manisa'da seyir halinde fenalaşan tır sürücüsü hayatını kaybetti Manisa'da seyir halinde fenalaşan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

İstanbul, Yalova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı - Son Dakika


Son Dakika
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:22 Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu cevap
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 21:38:59. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement