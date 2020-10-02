Yalova'da genel kurul toplantıları yasaklandı - Son Dakika

Yalova'da genel kurul toplantıları yasaklandı

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında ek tedbirleri açıkladı.

Yalova'da genel kurul toplantıları yasaklandı, System.String[]

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında ek tedbirleri açıkladı. Buna göre Yalova'da Baro, Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları, Sendikalar, Dernekler, Vakıflar, Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları ile Birlikler ve Kooperatiflerin toplantı ve genel kurullarına yasak getirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ek tedbirler almak üzere Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı yeni kararları açıkladı. Buna göre bir takım kısıtlamalara giden kurul Yalova genelinde sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; Baro, Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları, Sendikalar, Dernekler, Vakıflar, Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları ile Birlikler ve Kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin genel kurul toplantıları da dahil olmak üzere ertelenmesine karar verdi. Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı; "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02.10.2020 günü Vali Muammer Erol başkanlığında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı 'Koronavirüs Ek Tedbirler-Toplu Etkinliklerin Ertelenmesi' konulu genelgesi gündemi ile toplanarak; 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; Baro, Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları, Sendikalar, Dernekler, Vakıflar, Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları ile Birlikler ve Kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin genel kurul toplantıları da dahil olmak üzere ertelenmesine, Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi" - YALOVA

Yalova'da genel kurul toplantıları yasaklandı

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da genel kurul toplantıları yasaklandı - Son Dakika

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