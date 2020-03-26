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Yalova'da trafik ışıklarında koronavirüse karşı "Evde kal" mesajı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Yalova'da trafik sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Yalova'da trafik sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor.
Kentte trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal" yazısı yapıştırıldı.
Uygulamanın kısa sürede kentteki tüm trafik sinyalizasyon sistemlerinde yapılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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