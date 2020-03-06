Yalova'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Yalova'da trafik kazası: 1 yaralı

29 dakika önce

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yalova'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Abdülkadir T. (58) yönetimindeki 34 UJ 6102 plakalı panelvan araç, İstanbul Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 BAK 968 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir peynir dükkanının girişine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Abdülkadir T. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Caddesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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