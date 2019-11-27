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Yalova'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Yalova'dan Çınarcık ilçesinde bir okula afet eğitimi vermeye giden Yalova Mahalle Afet Gönüllülerini (MAG) taşıyan otomobil yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Yalova'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Yalova'dan Çınarcık ilçesinde bir okula afet eğitimi vermeye giden Yalova Mahalle Afet Gönüllülerini (MAG) taşıyan otomobil yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 77 AP 237 plakalı otomobil ile Çınarcık Çalıca Kalıcı Konutları'ndaki bir okula eğitim vermeye giden MAG üyeleri, Çalıca sapağında yavaşladılar. Bu esnada aynı yönde giden M.C. yönetimindeki 77-AB-872 plakalı yolcu minibüsü ise konutlar yönüne dönmek için direksiyonu kırdı. Otomobil şoförü bir anda önüne çıkan aracı fark ederek frene bassa da, yolun yağış sebebiyle kaygan olmasından dolayı duramayarak minibüse yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan S.K, E.A, A.K ve H.Y ile yolcu minibüsünde bulunan Ü.D adlı yolcular yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - YALOVA

Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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