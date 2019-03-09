Son Dakika Haberleri: Yalova'da Trafik Kuralı İhlalleri Kgys ile Tespit Edilecek

Yalova'da Trafik Kuralı İhlalleri Kgys ile Tespit Edilecek

1 saat önce

Yalova'da trafik kural ihlalleri, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) ile tespit edilecek.

Yalova'da Trafik Kuralı İhlalleri Kgys ile Tespit Edilecek, System.String[]
Yalova'da trafik kural ihlalleri, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) ile tespit edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yayaların ve araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla KGYS'den yararlanacak.

KGYS ile emniyet kemeri, kırmızı ışık, cep telefonu, kask kullanımı, çift sıra parklanma, yaya kaldırımına park yapılması ve drift gibi konulardaki ihlaller kontrol edilecek, ayrıca trafiğe kapalı alanlara yönelik motosiklet denetimleri yapılacak.

Tespit edilen ihlallerle ilgili olarak sorumlular hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlem uygulanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel
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