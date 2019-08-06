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Yalova'da tüfekle oynayan çocuk yaralandı

2 saat önce

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan bir internet kafede bulunan pompalı tüfekle oynayan 7 yaşındaki Berat Y., tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralandı.

Yalova'da tüfekle oynayan çocuk yaralandı, System.String[]
Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan bir internet kafede bulunan pompalı tüfekle oynayan 7 yaşındaki Berat Y., tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralandı. Yalova'da özel bir hastaneye götürülen çocuk ilk tedavisinin ardından Kocaeli Tıp Fakültesi Hastahanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir internet kafeye giden Berat Y. işletme sahibine ait olduğu öğrenilen tüfeği gördü. Merakla tüfeği inceleyen ve oynamaya başlayan çocuk tüfeğin yanlışlıkla ateş alması neticesinde yüzünden yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuk ambulansla önce Yalova'da ki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yalova Polisi olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. - YALOVA
Bağlarbaşı, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:09 Kaynak: İHA
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