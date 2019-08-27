Son Dakika Haberleri: Yalova'da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Yalova'da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor

6 dakika önce

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü okullara kitap dağıtımına başladı.

Yalova'da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor, System.String[]

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü okullara kitap dağıtımına başladı. Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 245 bin ücretsiz ders kitabı dağıtılacağını dile getirdi.


Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ücretsiz ders kitabı dağıtım noktasını ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz verilen ders kitapları Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde okullara dağıtılacak. Okullara getirilen kitaplar, görevliler tarafından her sınıf için ayrıldıktan sonra her öğrenci için sıralara yerleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen kitapların dağıtımının yapıldığını söyledi.


201-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde kitapların öğrencilerin sırasında hazır olacağının altını çizen Müdür Ali Tosun, "Bu uygulama devletimizin büyüklüğü, eğitim konusundaki hassasiyeti ve vatandaşa olan hizmeti açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın eğitimine katkı sunan ve onların yetişmesinde büyük rol oynayan ders kitaplarımız okullarımıza ulaştırılacak. İlimizde bu yıl toplam 245 bin ücretsiz ders kitabı dağıtılacak. Bütün öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı bir eğitim yılı diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

Ali Tosun, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSTANBUL'DA BİR KOLEJ DAHA KAPANDI, ÖDEME YAPAN YÜZLERCE VELİ ORTADA KALDI
İBB, İSMEK'e 1676 öğretmen alacak Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kayyumdan, "Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye" iddiasına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:35:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]