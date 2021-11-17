Yalova'da "Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Yalova Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyumda konuşmasını yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği sempozyumun alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla üç gün süreceğini ifade. etti.

Cebeci, "Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu bu yıl düzenlemiş olduğumuz beşinci bilimsel toplantıdır. Bu yeni dönemde, yeni fakülteler, 22 adet yeni bölüm, teknoloji merkezi, 8 adet uygulama araştırma merkezi kurduk. İslami İlimler Araştırma Merkezi de çok önem verdiğimiz merkezlerden birisidir. Tarihi birikimimiz, kültürümüz, mirasımız bu araştırmalarla yoğrulup, elde edilen birikim ve hazine üzerinden yeni sosyal, kültürel, bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. Bu yolda bize istekli ve fedakar bir şekilde destek veren paydaşlarımız olan kamu ve özel kuruluşlara da çok teşekkür ediyorum, onların da desteğiyle bu çalışmalar devam edecektir." diye konuştu.

Osmanlı medreselerinde modernleşme yönünde gerekli adımların atılamaması sonucu mekteplerin ortaya çıktığını ifade eden Cebeci: şunları kaydetti:

"Medeniyeti oluşturmakta hangi konularda geç kalındı, neler doğru, neler yanlış yapıldı gibi konuları inceleyen bu sempozyumun düzenlenmesine emek veren İslami Araştırmalar Merkezi Müdürümüz, aynı zamanda İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'ya teşekkür ediyorum."

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu Koordinatörü ve Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ise, konuşmasında sempozyumun önemine değindi.

Bahçekapılı, "İslam medeniyetinin ilim, fikir, eğitim, ahlak, din, dil, tarih, kültür, sanat, edebiyat, hukuk, iktisat, mühendislik, tıp ve benzeri alanlarda ulusal veya uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak, projeler yürütmek, araştırmacıları desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmeyi hedef bildik. Bu doğrultuda Osmanlı Mektepleri Sempozyumu da disiplinler arası tematik bir sempozyum olacak." dedi.

Sempozyumun açılış oturumunda Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Bezci, "19. Yüzyılda Osmanlı Siyaset Düşüncesinin Toplumsallaşması" konulu konuşmasını yaptı.

Bezci'nin konuşmasının ardından kendilerine sempozyuma katkıları dolayısıyla Rektör Cebeci tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Sempozyumun açılış programı, çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Sempozyum 17-18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak 52 farklı oturumla tamamlanacak.

Programa, Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, il müdürleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.