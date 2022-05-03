Yalova'da uluslararası resim sergisi düzenlenecek - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesinde 17 ülkeden 77 sanatçının katılımıyla resim sergisi düzenlenecek.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, 2018 yılında "7'den 77'ye Çevrimiçi Altınova Projesi" kapsamında "77 Tuval 77 Fırça Yalova" ile başlayan, 2019'da "81 İl 81 Tual Sergisi" ile devam eden etkinliğin, bu yıl uluslararası düzeyde düzenleneceği bildirildi.

Serginin Altınova Belediyesi Panoramik Salon'da 17 Mayıs saat 15.00'te açılacağı belirtilen açıklamada, sergiye 17 ülkeden 77 sanatçının yanı sıra yurt içinden birçok sanatçının katılarak eserlerini izlenime sunacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, tarih, kültür, sanayi ve turizme olduğu gibi edebiyat ve sanata da önem verdiklerini belirtti.

Düzenleyecekleri resim sergisinin, ülkeyi uluslararası arenada önemli bir noktaya taşıyacağını vurgulayan Oral, şu ifadeleri kullandı:

"Sanat, insanın gelişimine etki eden, duyarlılığı besleyen çok önemli bir kaynaktır. Şehirler sadece altyapı ve imar hareketleriyle değil kültür, sanat ve edebiyat çalışmalarıyla gelişir. Bizler bunun bilincinde olarak kültür ve sanat etkinliklerinin seviyesini her zaman daha yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Uluslararası resim sergimize çok sayıda eserle katılan sanatçılarımıza, sanatseverlere ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."