Yalova'da UMKE kampı
57 dakika önce
17. Bölge Güney Marmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı, 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Yalova Güneyköy'de başladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
17. Bölge Güney Marmara
İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı, 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Yalova
Güneyköy'de başladı. Kampa Yalova, Çanakkale
, Bursa
ve Balıkesir
illeri iştirak ediyor.
Üç gün sürecek olan kampta UMKE gönüllüleri ile birlikte Yalova AFAD
, Yalova itfaiyesi ve 112 ambulansları yer alıyor. Kamp boyunca orman içerisinde kurulan tesislerde gerçeği aratmayacak şekilde trafik kazası, olay yeri müdahale, arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiriliyor.
Ev sahipliğini Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı 17.Bölge Güney Marmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampını Yalova Valisi Muammer Erol
ve İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da ziyaret etti. - YALOVA
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