Yalova'da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak - Son Dakika

Yalova'da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak

26.11.2020 13:37

Yalova'da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen 'Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni 2021 yazına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yalova'da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak

YALOVA - Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen 'Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni 2021 yazına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Cebeci, 'Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için uzun süredir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Cebeci, gazetecileri yaptığı açıklamada, teknoloji geliştirme bölgesiyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cebeci, Yalova Üniversitesi'nin yanı sıra Yalova İMES Makine İhtisas OSB, Altınova Tersaneler Birliği ve Yalova Sanayi Ticaret Odası'nın Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin ortağı olduğunu belirtti. Cebeci, proje için 15 milyon TL'lik sermeyeli şirketin kurulduğunu anlattı. Yalova'nın teknoloji geliştirme bölgesi için elverişli bir yer olduğuna değinen Cebeci, şöyle devam etti:

"Hem iş dünyası hem genç dinamik üniversite beyin gücü. İş dünyasının maharetiyle, alanıyla birikimiyle, teknolojisiyle üniversitenin beynini, fikrini, bilgisini akademik birikimini birleştirerek buradan hem Yalova'mız, üniversitemiz hem de ülke için değer üretmek üzere böyle bir merkezi kurduk. Yapacağımız iş hemen bugün büyük ortağımız olan İMES Başkanıyla görüştüm. Hemen projelendirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 40 ofisli, salonu, atölyesiyle beraber bizim kampüste olacak. Bunun bir 2. ünitesini de İMES Sanayi Bölgesinde, oradaki sektöre uygun şekilde, yeni ofislerle zenginleştireceğiz. İlk hamlesini hemen önümüzdeki yılın inşaat projelendirmesi bittikten sonra önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren yapıma başlayacağız ve nasip olursa bu yazın bitirmeyi planlıyoruz."

"Biz çok mutluyuz. Burada çok önemli şeyler yapacağız"

Teknopark içini doldurmanın önemine değinen Cebeci, "Binayı yaparsınız teknopark kurarsınız ama onu hakikaten rantabl şekilde işletemezseniz bir anlamı kalmaz. Bu yüzden ikinci hamlemiz bir taraftan bu yapımı devam ederken bir taraftan da buranın burada çalışan burada iş üretecek, burada AR-GE çalışması yapacak firmaları oluşturup kiralama işlemlerine başlayacağız. Üniversite ve Yalova için iyi bir başlangıç. Biz çok umutluyuz. Burada çok önemli şeyler yağacağız" ifadesini kullandı.

Teknoparkta sadece makine üzerine araştırma çalışmalarını yapılmayacağını anlatan Cebeci, projede tarım teknolojisinin de yer aldığını kaydetti. Cebeci, su ürünleriyle ilgili ciddi çalışmalar yapılacağını dile getirerek, " Gemlik'te otomotiv sanayi kuruluyor. Onun bir sürü alt dalları olacak. Hepsinde burada ciddi geliştirme çalışmaları yapılacak. Kimyasal sanayi var, çelik sanayi var. Yani bölgede bu merkezin önderlik yapacağı, adeta soluk vereceği çok sayıda iş yeri ve sektör var. İnşallah güzel şeyler yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Teknoparkın yapılacağı 50 dönümlük alının yanı sıra 2'inci ünitenin kurulacağı Yalova İMES Makine İhtisas OSB'nin çevresinde 4 tane daha OSB'nin daha yer aldığını sözlerine ekleyerek şöyle konuştu:

"Dolayısıyla orada, ortaya çıkacak, ihtiyaç duyulacak bütün sektörlerin temsil edileceği, temsilden öteye adeta kendilerine bir arge merkezi bulacakları bir merkezi oluşturacağız. Bu biraz da kendi kendine büyüten kartopu misali, yuvarladıkça büyüyen bir süreci başlatmış oluyoruz. İlk aşaması hemen bizim kampüsümüzde 50 dönümlük arazi üzerinde bunun ilk inşasını önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren başlatacağız." dedi.

Yalova'da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak
Yalova'da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak
Yalova'da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak
Yalova'da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversite, Makine, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak - Son Dakika


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