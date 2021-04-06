Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor

06.04.2021 16:00
Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor, System.String[]

İTÜ Arı Teknokent ile Aksa Akrilik tarafından desteklenen "Porima" kıtaları aştı.

İTÜ Arı Teknokent ile Aksa Akrilik tarafından desteklenen "Porima" kıtaları aştı. Girişimci genç mühendisler tarafından Yalova'da üretilen üç boyutlu yazıcı filamentleri ABD'ye ihraç edilmeye başladı.

Porima'nın kurucu ortağı ve CEO'su Serhat Oran, 2020'de 7 kat büyüme kaydettiklerini belirterek, "Katma değerli üretime ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, ürünlerimizi Amerika'ya ihraç etmek bizim için tarifsiz bir duygu. Yakın zamanda Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına da girmeye hazırlanıyoruz. Yerli ürünleri tüm dünyaya ihraç edebilmek için en iyi malzemeleri geliştirmeye odaklanmış durumdayız" dedi.

"KITALARARASI İHRACATA BAŞLAYAN PORİMA'YI TEBRİK EDİYORUM"

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, Porima'yı ihracat başarısından dolayı kutlayarak, yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren girişimleri desteklemeye önem verdiklerini dile getirdi.

Bu doğrultuda geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Taş, " 'Girişimciliğe Değer' destek projemiz kapsamında, genç girişimcilere maddi destek ve mentorluk sağlıyoruz. Proje dahilinde ilk yatırımımızı, üç boyutlu yazıcılarda yerli kartuş dönemini başlatan Porima'ya yapmıştık. Böyle bir start up projesi içinde yer almak bizim için daima heyecan verici. Kıtalararası ihracata başlayan Porima'yı tebrik ediyorum" dedi.


Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor
Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor
Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Yalova, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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