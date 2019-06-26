Son Dakika Haberleri: Yalova'da "uyanık cerrahi" yöntemiyle beyin ameliyatı
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Yalova'da "uyanık cerrahi" yöntemiyle beyin ameliyatı

28 dakika önce

Yalova'da, "beyin kanaması" teşhisi konulan 75 yaşındaki hasta, "uyanık cerrahi" yöntemle ameliyat edildi.

Yalova'da
Yalova'da, "beyin kanaması" teşhisi konulan 75 yaşındaki hasta, "uyanık cerrahi" yöntemle ameliyat edildi.
Alınan bilgiye göre, Naciye Yağcı, selülit şikayeti üzerine Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren özel bir hastaneye başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınan Yağcı'nın sağ kolunda ve bacağında 4 gündür devam eden ve yavaş ilerleyen kuvvet kaybı tespit edildi.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Özel tarafından muayene edilen Yağcı'da "beyin kanaması" olduğu belirlendi.
Ameliyata alınan Yağcı'ya yaşı gereği genel anestezi uygulanmadı. Hastanın, lokal anestezi altında bilinci açık şekilde, konuşarak gerçekleştirilen ameliyatı başarılı sonuçlandı.
Cerrahi sonrasında kısmi felci düzelen hasta, iki gün içinde yürümeye başladı.
Opr. Dr. Özel, hastanın sağlığının hızla iyiye doğru gittiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:37 Kaynak: AA
Menderes, Yalova, Sağlık
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