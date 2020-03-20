Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.B.T. ve C.T., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.B.T. ve C.T., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Yalova'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında M.B.T. ve C.T.'yi yakaladı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 194 gram skunk maddesi ve 23 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Çınarcık, Yalova, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:27 Kaynak: DHA

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