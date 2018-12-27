Son Dakika Haberleri: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Yalova'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 2 operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Yalova'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 2 operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler ve bazı adreslere yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

İlk operasyonda şüpheliler K.T, M.K, A.Ö. ve M.C.T, ikinci operasyonda ise S.E, Ö.C, Ö.S.K, O.Ç, V.T ve O.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T. (42), S.E. (27), Ö.C. (23), V.T. (46) ve M.K. (40) tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 740 gram skunk ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:22 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova, Güncel
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