Son Dakika Haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonları
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Yalova'da uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Yalova'da, Kurban Bayramı tatili süresince jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Yalova'da, Kurban Bayramı tatili süresince jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Çınarcık ilçelerinde bayram tatili süresince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar yapıldı.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin ev, arazi ve araçlarında yapılan aramalarda 85 kök dişi Hint keneviri, 50 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 14 gram esrar, üç uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarma, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:57 Kaynak: AA
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