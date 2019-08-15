Yalova'da uyuşturucu operasyonları
1 saat önce
Yalova'da, Kurban Bayramı tatili süresince jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:57 Kaynak: AA
'da, Kurban Bayramı
tatili süresince jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince merkez ve Çınarcık
ilçelerinde bayram tatili süresince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar yapıldı.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin ev, arazi ve araçlarında yapılan aramalarda 85 kök dişi Hint keneviri, 50 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 14 gram esrar, üç uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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