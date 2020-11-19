Yalova'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Yalova'da aralık ayı içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 65 kişiden 3'ü tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Aralık 2020 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Narkotimlerle yapılan "Narkoalan Şok" adlı planlı uygulamalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından 65 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınanlardan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 3 kişi tutuklanırken, adli makamlarca haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 5 kişi ise yakalandı.

Operasyonlarda, 1015 gram metamfetamin, 107 gram sentetik kannabinoid, 25 gram esrar, 25 gram skunk, 5 adet sentetik ecza grubu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.